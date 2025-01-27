Майкоп, 27 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Председатель Союза абхазских добровольцев Адыгеи Каплан Куижев попросил органы власти региона организовать в Майкопе участки для голосования на выборах президента Абхазии.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. Открытие участков даст возможность сотням живущих в Адыгее граждан Абхазии принять участие в определении судьбы своей исторической родины, сказал Куижев.

«Многие граждане Абхазии, живущие в Адыгее, хотят принять непосредственное участие в голосовании на выборах президента своей страны. Я уверен, что все они имею право на это. Однако не у всех есть возможность посетить Абхазию в дни голосования. Думаю, что мы можем и должны сделать всё возможное, чтобы помочь им в данной ситуации», — заявил глава союза добровольцев.

Карачаево-черкесская общественная организация «Абаза» поддерживает обращения об открытии дополнительных участков для голосования на выборах президента Абхазии, отметил её глава Умар Кончев. Организация избирательных участков в субъектах РФ даст живущим в России гражданам Абхазии максимальную возможность для реализации избирательного права, сказал он.

«Возможность отдать свой голос за настоящее и будущее своей родной страны — Абхазии, чувство сопричастности к дальнейшему развитию государства — важнейшее конституционное право и искреннее желание братского абхазского народа, в том числе тех, кто сейчас проживает за пределами своей страны, в частности в субъектах Российской Федерации», — цитирует Кончева Telegram-канал «РИА Карачаево-Черкессия».

Участки будут открыты в Москве и Черкесске, где всегда наблюдается высокая активность избирателей, отметил глава организации. Но некоторым живущим в России гражданам Абазии сложно приехать как в столицу, так и в Черкесск, и нужно открыть дополнительные участки, чтобы поддержать братский народ Абхазии в его стремлении к свободному волеизъявлению, добавил Кончев.

Как передавало ИА Регнум, ранее кабардино-балкарский национально-культурный центр «Абхазия» обратился к властям России и Абхазии с просьбой предоставить возможность проживающим в регионе гражданам Абхазии участвовать в голосовании на президентских выборах. Многие живущие в регионе граждане Абхазии не смогут поехать в республику из-за возраста, отмечалось в обращении.

Досрочные выборы президента Абхазии были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за вице-президента Абхазии Бадру Гунбу планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — экс-министр экономики Адгур Ардзинба (15%).