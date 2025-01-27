Брюссель, 27 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Еврокомиссия продолжит вести переговоры с Украиной по поводу возобновления транзита газа, к которым могут также подключить Венгрию и Словакию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление дипломата ЕС.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов в Украине», — заявил дипломат перед встречей глав МИД ЕС, на которой будет обсуждаться продление санкций в отношении России.

Он также уточнил, что Еврокомиссия готова подключить к переговорному процессу Венгрию и Словакию, которые получают наибольший ущерб от остановки транзита газа через Украину.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

12 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.