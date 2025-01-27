Москва, 27 января, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Красная армия в 1945 году освободила концлагерь Освенцим, а также сокрушила зло, одержав победу над нацисткой Германией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

С таким посланием он обратился в приветствии к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников указанного концлагеря. Документ опубликован 27 января на сайте Кремля.

«В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с попыткам переписать правовой и моральный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам. Президент выразил благодарность всем, кто остаётся привержен сохранению исторической правды и противостоянию неонацистскому реваншизму.

Он также заметил, что граждане РФ являются потомками и преемниками поколения победителей. Российский лидер заверил, что страна сделает всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность. Кроме того, по словам Путина, Россия продолжит борьбу с распространением антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников концлагеря Освенцим о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в лагере смерти. Помимо этого, нацисты активно занимались экспериментами над узниками. По воспоминанию заключенной Гины Гольдштейн, фашисты много экспериментировали над женщинами.

В октябре 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, замглавы МИД уточнил, что там также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.