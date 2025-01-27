Москва, 27 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Московский зоопарк показал первые кадры с малайской медведицей Звёздочкой. На видео она выходит в игровую комнату.

Кадр из видео

По словам начальника отдела «Млекопитающие» Михаила Брагина, медведица ведет себя достаточно уверенно, изучает пространство и учится лазить по бревнам. Звёздочка очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками.

«Характер у Звёздочки более уверенный, самодостаточный, она менее привязана к людям», — добавил Брагин. По его словам, она предпочитает играть сама с собой, нежели с людьми, выдерживает определённую дистанцию.

«У Звёздочки хорошая, развитая по возрасту координация и сила, она хорошо развивается», — поделились в зоопарке.

В прошлом году в Московском зоопарке поселились три малайских медвежонка. Им дали имена Маша, Звёздочка и Лучик. Имена для медвежат выбрали участники проекта «Активный гражданин».