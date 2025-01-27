Москва, 27 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Пять жилых домов, созданных архитектором Иосифом Ловейко, восстановили в рамках столичной программы капитального ремонта. Работы архитектора представляют собой часть исторического наследия города. Капитальный ремонт пяти зданий длился два года, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Творчество Ловейко охватывает широкий период — от первых самостоятельных проектов 1930-х годов до работы над генеральным планом Москвы и послевоенной застройкой. В числе его проектов — монументальные жилые дома с ордерной декорацией, ансамбли набережных, высотные здания на проспекте Мира и жилые массивы на окраинах города.

Одна из первых работ Ловейко в Москве — дом для сотрудников «Инжкоопстроя» Наркомата легкой промышленности на Котельнической набережной. Это здание переменной этажности построено в 1939 году в стиле советского неоклассицизма. Его капремонт начался в 2023 году. Специалисты отреставрировали фасад, подъезды и обновили инженерные системы здания, уделив особое внимание сохранению его исторического облика. Также были отремонтированы балконы, воссоздан архитектурный декор и другое.

Также в 2023 году начался капитальный ремонт дома на Краснопресненской набережной. Это здание г-образной формы было построено в 1954 году. Специалисты обновили фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения и внутренние инженерные системы. Для сохранения исторического облика здания Фонд капитального ремонта Москвы разработал индивидуальный проект.

Капремонт одного их трех жилых домов на проспекте Мира завершился в 2024 году. В этом девятиэтажном здании 1953 года обновили фасад здания, подвал и магистрали водоотведения. Также специалисты восстановили локальные разрушения, штукатурный рустованный слой нижних этажей парадных фасадов, лепной декор и архитектурные элементы и другое.

Второе, 16-этажное здание ансамбля было построено в 1955 году. Оно выполнено в стиле советского неоклассицизма. Особое внимание во время капремонта было уделено сложному архитектурному декору.

Третий дом ансамбля — десятиэтажное здание, построенное в 1958 году в стиле советского неоклассицизма, — привели в порядок в 2023 году. Там отремонтировали фасад, крышу и заменили внутренние инженерные системы. Стены здания окрасили в исторический цвет, а верхние этажи из керамического блока обработали защитным составом. Кроме этого, привели в порядок балконы, заменили стеклопакеты и входные двери в подъездах, обновили цоколь здания.