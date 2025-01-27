Москва, 27 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии были абсолютно легитимными, хорошо организованными и прозрачными, а недовольство Запада их итогом — весьма предсказуемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 января журналистам.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он отметил, что президент России Владимир Путин поздравил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах и добавил, что в Москве рады успехам союзников.

«Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, это весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко, согласно предварительным данным белорусского ЦИК, одержал победу на президентских выборах в республике, набрав почти 87% голосов избирателей. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

В ходе пресс-конференции 26 января Лукашенко заявил, что намерен после выборов совершить первый зарубежный визит в Москву и встретиться с Путиным. Российский президент в поздравительной телеграмме Лукашенко отметил, что «в скором времени» ждёт коллегу в Москве.

Евросоюз отказался признавать президентские выборы в Белоруссии свободными и справедливыми, следует из заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос. Недовольство по поводу белорусских выборов также выразил польский МИД.

Секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская заявила, что не понимает, как Евросоюз может комментировать электоральный процесс в республике. Никто от ЕС не наблюдал за выборами и не понимает, какая работа была проделана для их организации, подчеркнула она.