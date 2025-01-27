Москва, 27 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили аэродромы, цеха производства и хранения дронов, а также базу горючего ВСУ. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба Минобороны.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Также поражались скопления живой силы и техники противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в минувшие сутки составили до 1425 человек. Средства ПВО РФ в указанный период сбили четыре снаряда HIMARS и 64 беспилотника самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, также 27 января пресс-служба военного ведомства официально сообщила об освобождении населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР. Накануне Минобороны опубликовало кадры водружения российского флага над посёлком.

Освобождённый населённый пункт был крупнейшим логистическим узлом ВСУ на юге региона, отмечали в силовых структурах. 26 января министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты с освобождением Великой Новосёлки.