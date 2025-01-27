Москва, 27 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях по случаю полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Президент проведет сегодня несколько мемориальных мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что глава государства проведёт встречу с ветеранами, которым вручит юбилейные медали. Кроме того, Путин планирует встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года президент России назвал беспрецедентно жестокой и циничной блокаду Ленинграда. Он добавил, что преступления нацистов не имеют срока давности, но не имеет его и сострадание россиян к жертвам их действий, которое передаётся из поколения в поколение.

Он также заявил, что блокада Ленинграда являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Российский лидер напомнил, что тогда от голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, а также женщин и детей.