Москва, 27 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Россия остаётся готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Дональд Трамп

При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока Москва не получала запросов от Вашингтона о переговорах.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва организовать встречу у себя или поехать в США, пресс-секретарь российского лидера заявил, что обычно это обсуждают главы государств тогда, когда «они посчитают целесообразным организовать такой разговор».

Песков отметил, что Россия всё ещё готова к проведению ожидаемых переговоров.

«Готовность сохраняется. Такая же готовность <…> сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определённое время», ― добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в самое ближайшее время, насколько это возможно. Он добавил, что слышал, как российский лидер тоже говорил о готовности к встрече. Американский президент допустил, что российский коллега захочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Путин 24 января сообщил, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Он добавил, что с главой Белого дома им есть о чём поговорить, в том числе по вопросам в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что с Трампом у него всегда были деловые отношения.

Также Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. В том, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не захотела вести диалог, вины России нет, подчеркнул он.

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль считает, что перед встречей глав двух государств должна быть проведена большая дипломатическая работа. Она отметила, что нельзя начинать контакты сразу с рукопожатия лидеров и потом решать бюрократические вопросы. По её словам, это должно происходить наоборот, «снизу вверх».