Курск, 27 января, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Просчитать средства, необходимые для восстановления приграничных районов Курской области, которые подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пока невозможно, заявил 27 января врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«Ни о каких расчётах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населёнными пунктами, которые пока ещё находятся под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам», — сказал он в ходе заседания правительства региона.

Кроме того, Хинштейн объявил взыскание врио министра развития и восстановления приграничья региона Алексею Карнаушко за ранее освещённую стоимость работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ранее врио губернатора региона призвал сделать публичными списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. По его словам, такой шаг позволит международной общественности осознать включённость властей в поиски пропавших.

Хинштейн также подписал распоряжение о создании координационного совета по решению проблем жителей, проживающих в приграничных районах. Он отметил, что совет призван стать площадкой для открытого и честного диалога чиновников, представителей силовых и надзорных органов и граждан.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что, пока не завершено освобождение Курской области от ВСУ, оценить нанесённый региону ущерб едва ли возможно.