Курск, 27 января, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Пока не завершено освобождение Курской области от ВСУ, оценить нанесённый региону ущерб едва ли возможно, заявил журналистам в понедельник, 27 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, раскритиковавшего и. о. министра по восстановлению и развития региона Алексея Карнаушко за озвучивание предполагаемой суммы нанесённого области ущерба.

«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Карнаушко ранее заявил, что обстановка в регионе остаётся стабильно напряжённой, а сумма нанесённого области ущерба, по предварительным данным, составляет около 750 млрд рублей.

Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что до полного освобождения региона давать какие бы то ни было оценки недопустимо, потому что они ничем не подтверждены. Власти не знают, в каком состоянии будут находиться освобождённые населённые пункты, отметил врио губернатора. Он объявил Карнаушко взыскание.

Ранее Хинштейн подписал распоряжение о создании координационного совета по решению проблем жителей, проживающих в приграничных районах. Совет призван стать площадкой для открытого и честного диалога чиновников, представителей силовых и надзорных органов и граждан, отметил он.