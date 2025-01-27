Белгород, 27 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить учёбу в государственных вузах и техникумах детям, совершившим преступления. Такой запрет будет мерой профилактики, заявил глава региона в ходе еженедельного совещания областного правительства 27 января, которое транслировалось на его странице во «ВКонтакте».

Олег Ласточкин/РИА Новости

По его словам, детей не всегда удаётся оградить от негатива в условиях достаточно агрессивной информационной борьбы. Случается, что подростки совершают противоправные действия, например, в отношении военнослужащих или в отношении действий государства в рамках специальной военной операции.

«Если вдруг в семье это происходит, а семья обращается за формами государственной поддержки, давайте рассматривать: а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут со школой воспитать ребёнка. Ответственность должна же быть со всех сторон. Согласны?» — сказал Гладков.

Он пояснил, что выступает за повышение ответственности для каждого, включая детей, в это очень сложное для страны время. У несовершеннолетних, совершивших преступления в отношении государства, будет возможность учиться, но только в частных вузах и колледжах.

Губернатор добавил, что инициатива будет обсуждаться в белгородских организациях образования, спорта и культуры, после чего дискуссии пройдут на региональном уровне с участием прокуратуры, полиции, родительских комитетов и советов отцов.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии. Изъятию подлежит лишь то, что получено в результате совершения преступления или использовалось для финансирования экстремистской или террористической деятельности, отмечал в беседе с ИА Регнум бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре, адвокат Андрей Гривцов.