* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2025, 11:59 — ИА Регнум. В федеральный розыск объявили рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Следственный комитет РФ заочно обвинил его в нарушении закона об иностранных агентах.

Pavel Kashaev/Global Look Press Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — отметил СК РФ в своём Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что не позднее 21 марта 2024 года, в одном из мессенджеров и видеохостинге, музыкант опубликовал материалы, которые не содержали необходимых пометок.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внёс Моргенштерна в список иноагентов в мае 2022 года. За полгода до этого рэпер покинул Россию после обвинений в продаже наркотиков через интернет. В ноябре 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В июне того же года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за неуказание в соцсетях статуса иноагента.

18 января 2025 года прокуратура Москвы проинформировала, что имущество Моргенштерна было арестовано по решению суда в рамках дела о нарушении закона об иностранных агентах. Уточнялось, что под арест попали земельный участок и дом в городском округе Истра Московской области, которыми владеет музыкант, а также нежилое здание и три нежилых помещения.