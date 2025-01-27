Астана, 27 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост. Об этом 27 января сообщили в Федерации футбола Казахстана.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Станислав Черчесов

Отмечается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Также вместе с Черчесовым команду покинет весь тренерский штаб.

Кто возглавит сборную, пока неизвестно.

«Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», ― говорится в сообщении федерации.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии с общим счетом 0:15.

Как сообщало ИА Регнум, Федерации футбола Казахстана объявила о назначении Черчесова новым главным тренером национальной сборной по футболу 3 июня 2024 года. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, который решил сосредоточиться на клубной работе в грозненском «Ахмате».

Ранее Черчесов занимал пост главного тренера в московском «Спартаке», сочинской «Жемчужине», грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»), пермском «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и «Ференцвароше» из Венгрии.

В качестве главного тренера российский специалист выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии, а также кубки обеих этих стран. Лучшим его достижением в период клубной работы в России стало второе место «Спартака» в чемпионате 2007 года.

Кроме того, в 2016–2021 годах Черчесов возглавлял национальную сборную России. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.