Москва, 27 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Советский и российский актёр и режиссёр Игорь Ромащенко скончался на 60-м году жизни. Причины смерти не раскрываются. Информация об этом появилась на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Социальные сети Игорь Ромащенко

Ромащенко родился в 1966 году в Ворошиловграде, окончил ГИТИС. Служил в театре «Сатирикон» с 1989 по 1992 годы.

На его счету 112 работ в 105 проектах, наиболее известными из которых являются «Папины дочки», «Воронины», «Ранетки», «След», «Москва. Три вокзала», «Склифосовский» и т.д.

Уточняется, что актёр умер 26 января. Его коллега Павел Чернявский в беседе с aif.ru предположил, что причиной смерти Ромащенко могли стать проблемы с сердцем.