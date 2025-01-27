Донецк, 27 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Командование украинской армии пыталось удержать Великую Новосёлку в Донецкой Народной Республике (ДНР) силами 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 января сообщили в российских силовых структурах.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Источник уточнил, что в этом подразделении готовят террористов для ведения террористической деятельности.

«Боевики 48-го спецбата перебрасывались в Новосёлку для удержания, но не продержались и двух недель, сбежали», ― приводит ТАСС слова собеседника агентства в ведомстве.

По его словам, для поддержки этого батальона Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили 110-ю отдельную механизированную бригаду украинской армии, сформированную из числа дезертиров и инвалидов.

Ранее в Сети появилась информация, что у Великой Новосёлки примерно 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Боевикам поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Как передавало ИА Регнум, 24 января российские военные водрузили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования. 26 января российская группировка войск «Восток» освободила Великую Новосёлку.

27 января стало известно, что группа украинских бойцов сдалась в плен в Великой Новосёлке. Сложить оружие решили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.