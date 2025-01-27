Москва, 27 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Мошенники похитили 500 тыс. рублей у обвиняемого в мошенничестве Антона Менчица. Мужчина находится под арестом по уголовному делу о хищении 180 млн рублей у ПАО «Ростелеком». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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21 января в отдел полиции Москвы обратился сотрудник одного из крупнейших российских банков. Мужчина рассказал оперативникам, что 27 декабря 2024 года неизвестный от имени генерального директора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица получил доступ к его счету и похитил 499 000 рублей.

«Неизвестный предъявил подложную доверенность от 24 декабря 2024 года, выданную от лица гражданина Менчица Антона. Однако проверкой было установлено, что владелец счетов находится под арестом по уголовному делу, и самостоятельно оформить доверенность не мог. Счета указанного лица также арестованы на основании запроса СО МВД РФ», — сообщил собеседник агентства.

Выяснив эти обстоятельства, банк компенсировал ущерб Менчицу и вернул ему на счет похищенные 499 000 рублей. Полиция начала проверку по факту случившегося. Теперь потерпевшей стороной выступает банк.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Басманный суд Москвы арестовал главу департамента Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Причиненный ими ущерб оценили в 180 млн рублей, средства предназначались для закупки лицензий для программного обеспечения. Владимир Шадрин в суде свою вину не признал. Опасаясь того, что Шадрин может сбежать на Украину, ему продлили арест до 12 апреля.