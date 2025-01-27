Москва, 27 января, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Российские следователи возбудили уголовное дело против американского наёмника ВСУ Майкла Джонса, участвовавшего в атаке на Курскую область. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе СК России.

«Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наёмничестве (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В СК РФ подчеркнули, что наёмник совершает преступления против мирных жителей региона с целью дестабилизации деятельности органов власти, устрашения населения и имущественного ущерба.

Отмечается, что российские правоохранительные органы принимают меры к установлению местонахождения подозреваемого, чтобы задержать его.

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