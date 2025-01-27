Москва, 27 января, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Издательство «Просвещение» обязано перечислить в бюджет более 2 млрд рублей, незаконно полученных из-за завышения цен на учебники. Об этом сообщила 27 января пресс-служба ФАС.

Илья Питалев/РИА Новости

В ведомстве отметили, что компания доминирует на издательских рынках со школьными учебниками по русскому языку, истории и биологии. На эти предметные линии «Просвещение» установило монопольно высокие цены.

Как установила Федеральная антимонопольная служба, цены на некоторые учебники выросли больше, чем расходы на их производство и реализацию, из-за чего рост рентабельности значительно превысил среднеотраслевой уровень. Издательство признали нарушившим законодательство о защите конкуренции.

«ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей», — говорится в сообщении.

Служба проконтролирует исполнение предписаний.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании палаты, поручила подготовить запрос в ФАС в связи с резким повышением цен на учебники. Она предположила, что учебники подорожали из-за монополии издательства «Просвещение».

Антимонопольное дело в отношении издательства было возбуждено в апреле 2024 года.