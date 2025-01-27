Минск, 27 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимся. Об этом 27 января заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Виктор Толочко/РИА Новости

Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко на пресс-конференции уточнил, что в выборах приняли участие свыше 85% избирателей.

«Приняло участие в голосовании 5 млн 916 тыс. 195 избирателей или 85,69%. Таким образом, выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися», ― подчеркнул он.

Карпенко также добавил, что жалоб, способных повлиять на итоги волеизъявления граждан, в ЦИК не поступало.

«На данный момент от граждан или наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчёте голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов», ― сообщил глава ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%.

Итоговая явка составила 85,7%. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля.

Карпенко на брифинге 26 января заявил, что на президентских выборах не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.