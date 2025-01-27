Кировск, Мурманская область, 27 января, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» направила более 76 млрд рублей на экологические мероприятия за десять лет. Благодаря этому компания досрочно достигла целевых показателей климатической стратегии — 2025 по снижению выбросов и доле переработки отходов. По сокращению сбросов сточных вод уже достигнуты почти целевые результаты.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Череповецкий агрохимический комплекс группы участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Его задача — сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. И динамика здесь более чем убедительна: с 2017 по 2024 год этот показатель удалось сократить с 12,9 тыс. тонн до 10,1 тыс. тонн, то есть на 21%», — рассказала в ходе второго всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» начальник управления экологии и природопользования АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Любовь Назарова.

Лидером компании по использованию «зеленой» электроэнергии стал кировский филиал АО «Апатит». Первый договор о поставке на ГОК электроэнергии, выработанной при помощи возобновляемых источников, был подписан между «ФосАгро» и ТГК-1 еще в 2021 году. В ходе ПМЭФ-2024 соглашение было расширено. Объём сделки 300 млн кВт. ч — один из крупнейших в национальной системе сертификации.

Участники форума «Малая Родина — сила России» побывали на апатит-нефелиновой фабрике № 3 кировского филиала АО «Апатит». Здесь они ознакомились с основными принципами организации производства, а также приняли участие в торжественной церемонии отгрузки юбилейной 150-миллионной тонны апатитового концентрата. Затем главы российских муниципалитетов оценили инфраструктуру горно-туристического кластера «Хибины», посетили филиал Мурманского арктического университета в Кировске, а также побывали в интерактивном музейно-выставочном центре «Апатит».