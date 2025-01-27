Нью-Йорк, США, 27 января, 2025, 11:15 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки начались межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ahn Young-joon/AP/TASS

В ведомстве уточнили, что они пройдут в период с 26 по 31 января в окрестностях Нью-Йорĸа и прилегающих округов Олбани, Саратога и Скенектади.

Участие в учениях также принимают местные и государственные правоохранительные органы, пожарные службы и службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В ФБР добавили, что учения позволяют повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в США или за рубежом.

В ведомстве подчеркнули, что учения не представляют опасности для населения, и призвали местных жителей не паниковать из-за появления в небе военных самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США объявило о начале ежегодных стратегических военных учений Global Thunder («Глобальный гром») 25. В манёврах участвовали Великобритания и ряд других ключевых союзников по НАТО. В ведомстве назвали целью тренировки повышение ядерной готовности и обеспечение безопасных, надёжных и эффективных стратегических сил сдерживания.

В Европе в октябре прошли масштабные двухнедельные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), проводимые НАТО. В них, в частности, участвовали более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеголовки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие учения ведут только к нагнетанию напряжённости, учитывая то, что продолжается конфликт на Украине.