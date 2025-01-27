Гома, Конго, 27 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Интенсивные боевые действия между правительственными войсками и повстанцами были зафиксированы в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Moses Sawasawa/AP/TASS

Бои проходили 26 января. В них участвовали члены повстанческой группировки «Движение 23 марта». Самые ожесточённые столкновения наблюдались к западу и северу от города Гома, который является столицей региона.

На западе военные пытались оттеснить повстанцев из города Саке. Они смогли взять под контроль его окрестности. По данным журналистов, в этой части страны отрядам повстанцев якобы оказывает поддержку армия Руанды.

Кроме того, боевые действия охватили территорию в районе Муниги — северного предместья Гомы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года лидеры Демократической Республики Конго, Руанды, Бурунди и Анголы подписали декларацию о прекращении огня на востоке ДР Конго. Встречу провели в ангольской столице Луанде.

В июле 2023 года Вооружённые силы ДР Конго (FARDC) обвинили силы обороны Руанды в нарушении границы страны. Конголезские военные назвали такие действия «интервенцией». В заявлении также говорилось, что подобными акциями армия Руанды продолжает попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности ДР Конго.