Дублин, 27 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Коллективный Запад использует неправительственные организации, для того чтобы получить доступ к российским энергетическим ресурсам. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Егор Алеев/ТАСС

«Россия — энергетическая сверхдержава. Вот почему ЕС и США фактически финансируют НПО, нацеленные на «развал России»: они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы долларов», — указал он в публикации.

Боуз также уточнил, что масштабы только газовых запасов России «трудно себе представить».

Согласно данным ОПЕК, Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа. Её доля от мировых запасов голубого топлива по разным оценкам может превышать 20%.

Как передавало ИА Регнум, ранее Боуз также прокомментировал слова главы европейской дипломатии Кайи Каллас о том, что экономика России якобы «серьёзно страдает». По его словам, экономика России за последние два года серьёзно продвинулась вперёд, а объёмы поставок энергоресурсов в Евросоюз выросли, несмотря на все санкции и ограничения.