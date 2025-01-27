Анкара, 27 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле–мае. Об этом пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Сначала будет объявлено о прекращении огня. Затем начнутся мирные переговоры. В переговорном процессе Турция может возложить на себя определённую миссию, а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника», — отметил он.

По словам Сельви, только Эрдоган способен общаться одновременно с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Сейчас есть Трамп и Путин, которые хотят мира. У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов сбежать от стола переговоров», — добавил он.

Обозреватель провёл параллель с неудачными Стамбульскими переговорами по Украине в 2022 году, однако он уточнил, что на тот момент США и Великобритания выступали за продолжение боевых действий, а сейчас ситуация иная.

Как передавало ИА Регнум, 22 января, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что республиканец намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже 23 января Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.