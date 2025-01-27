Москва, 27 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени в Москве. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, направленной белорусскому коллеге по случаю победы на выборах.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Глава Российского государства пожелал Лукашенко новых успехов на посту президента Белоруссии, доброго здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что в последнее время было немало сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко, согласно предварительным данным белорусского ЦИК, одержал победу на президентских выборах в республике, набрав почти 87% голосов избирателей. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

В ходе пресс-конференции 26 января Лукашенко заявил, что намерен после выборов совершить первый зарубежный визит в Москву и встретиться с Путиным. Он отметил, что переговоры с российским президентом могут продолжаться до ночи, и это является «сигналом обществу».