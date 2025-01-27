Москва, 27 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подписании постановления, согласно которому с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому зампреду правительства Денису Мантурову следить за процессом доиндексации социальных и военных пенсий.

Как передавало ИА Регнум, 22 января на совещании с правительством президент России Владимир Путин отметил, что уровень инфляции в 2024 году прогнозировали на уровне 7,3%, но в реальности он составил 9,5%. Страховые выплаты в январе увеличили на основании ожидаемого показателя, поэтому их нужно ещё раз проиндексировать в феврале, но задним числом, с января. Президент поручил принять меры в самые короткие сроки.

С нового года в России на 7,3% проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. В конце декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков проинформировал, что в феврале страховые пенсии россиян увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.