Лондон, 27 января, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Британские военные готовы задерживать российские корабли у побережья Великобритании. Об этом со ссылкой на источники 27 января сообщила газета Express.

Alex Bartel/Global Look Press

«Британские военные силы оперативного развертывания готовы высаживаться на российские корабли у побережья Великобритании и задерживать их, если будут иметься доказательства, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели», — говорится в публикации.

Собеседник издания отметил, что военные готовы задерживать любые суда, якобы совершающие подозрительные действия вблизи подводной инфраструктуры Великобритании, однако для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне.

«Такие меры, вероятно, будут предприниматься с рассмотрением каждого случая в отдельности», ― уточнил источник.

Уточняется, что речь идёт об ответных мерах при худшем исходе событий.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Великобритании Джон Хили 22 января заявил, что российский корабль «Янтарь» якобы вошёл в пролив Ла-Манш и собирает разведданные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления о якобы российском «корабле-шпионе». Представитель Кремля отметил, что не владеет деталями по этой теме.