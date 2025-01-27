Москва, 27 января, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. О этом 27 января сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», ― говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин отметил, что за последнее время было немало сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском и работа по развитию сотрудничества России и Белоруссии будет продолжена.

«Мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», ― подчеркнул глава государства.

Президент пожелал белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%. Итоговая явка составила 85,7%.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко одержал победу на выборах, набрав почти 87% голосов избирателей. Сергей Сыранков заручился поддержкой 3,21% избирателей, Олег Гайдукевич набрал 2,02% голосов, Анна Канопацкая ―1,86%, Александр Хижняк ― 1,74%.

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге заявил, что на президентских выборах не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений. Он уточнил, что окончательные результаты выборов огласят 3 февраля.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.