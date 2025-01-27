Минск, 27 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах, набрав почти 87% голосов избирателей. Об этом сообщил Telegram-канал БЕЛТА со ссылкой на предварительные данные ЦИК.

Павел Быркин/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

«За Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей», — сказано в публикации.

В материале приводятся результаты других кандидатов, среди которых Сергей Сыранков (3,21%), Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).

Также уточняется, что около 3,6% граждан проголосовали против всех.

Как передавало ИА Регнум, председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко на брифинге заявил, что на президентских выборах не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений. Он уточнил, что окончательные результаты выборов огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися.

На Западе же отказались признавать состоявшимися президентские выборы в республике. Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос в совместном заявлении указали, что выборы белорусского президента были якобы фиктивными.