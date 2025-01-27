Киев, 27 января, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Решение американского президента Дональда Трампа приостановить помощь Киеву стало сигналом главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который содержится под стражей в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.

Global Look Press

«Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Он полагает, что вторым таким сигналом Киеву станет разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Дубинский подчеркнул, что указанная беседа обязательно состоится в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».

24 января стало известно, что американский государственный секретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование практически всех программ иностранной помощи на 90 дней. Это не коснулось поддержки Израиля и Египта.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) отметила, что граждане Соединённых Штатов позитивно восприняли решение Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам.