Анкара, 27 января, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Турецкий телеведущий Недим Туркмен погиб в результате масштабного пожара, который вспыхнул в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в городе Болу. Об этом сообщил телеканал Bloomberg HT.

Кадр из видео Недим Туркмен

Отмечается, что вместе с комментатором погибли его жена и двое детей — 18-летняя дочь и 22-летний сын.

Туркмен был известен благодаря экономическим комментариям и спортивной аналитике, он часто выступал в эфире Bloomberg HT.

Как передавало ИА Регнум, пожар на крыше гостиницы в Карталкае вспыхнул в ночь на 21 января, пламя охватило всё здание. По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, в этот момент в отеле находились свыше 230 постояльцев. В результате трагического происшествия погибли 78 человек.

Среди жертв пожара оказались, в частности, 14 членов одной семьи. По данным CNN Türk, в отеле погибла сотрудница отдела продаж компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин. Вместе с ней погибли супруг, трое детей и девять родственников. Все они приехали на горнолыжный курорт Карталкая во время школьных каникул.

После пожара задержали заммэра города Болу Седата Гюленера и замначальника пожарной службы Кенана Джошкуна. Позже, 24 января, по решению суда арестовали владельца отеля Grand Kartal Халита Эргюля и управляющего Эмира Араса. В общей сложности по уголовному делу о гибели людей при пожаре задержали 14 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура. Глава государства не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара. Он подчеркнул, что всех виновных в трагедии привлекут к ответственности.