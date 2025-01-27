Москва, 27 января, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны, сообщило 27 января Минобороны России в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

Дроны, направленные киевским режимом, перехватили и уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны, указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями.

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