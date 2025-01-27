Вашингтон, 27 января, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Американские граждане позитивно восприняли решение президента США Дональда Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам. Об этом 27 января заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио только что остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам, кроме Израиля и Египта», ― написала Грин в социальной сети X.

По словам конгрессвумен, Госдепартамент из-за этого пребывает в шоке, а американский народ, напротив, празднует.

Как передавало ИА Регнум, агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, 25 января заморозило помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Источник Reuters сообщил, что это было сделано после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению президента Дональда Трампа. Известно, что проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

Собеседник издания отметил, что замораживание этих международных инвестиций приведёт к тому, что партнёры будут искать другие источники финансирования, скорее всего, конкурентов и противников США, чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние страны.

20 января новый глава Белого дома подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».

Кроме того, директиву о приостановке помощи иностранным государствам разослали всем дипломатическим и консульским учреждениям США, а сотрудникам Госдепартамента приказали прекратить работы по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Отмечается, что подобная масштабная приостановка шокировала многих сотрудников ведомства.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 21 января выступил с утверждением, что решение нового главы Белого дома о приостановке помощи другим странам якобы не коснётся Украины. Он также признал, что Киев исчерпал утверждённую США помощь, отправленную экс-президентом Джо Байденом.