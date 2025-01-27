Донецк, 27 января, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Группа украинских бойцов сдались в плен в Великой Новосёлке на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 января сообщил ТАСС.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Сложить оружие решили бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). В настоящее время они находятся в безопасности, российские военные оказывают им всю необходимую помощь.

23 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Великой Новосёлки примерно 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Как передавало ИА Регнум, 24 января российские военные водрузили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования. 26 января российская группировка войск «Восток» освободила Великую Новосёлку.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 26 января заявил, что бойцы украинских формирований начали чаще сдаваться в плен, потому что это является для них единственной возможностью выжить и остановить созданное Киевом безумие. По его словам, сейчас нередки случаи, когда при виде одного только российского военного в плен сдаётся множество украинских бойцов.