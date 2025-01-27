Варшава, 27 января, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Польский МИД выразил недовольство по поводу состоявшихся в Белоруссии выборов президента. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало 26 января.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование состоявшимися сегодня в Белоруссии президентскими выборами с нарушением основных демократических процедур», — указано в документе.

Представители польской дипломатии считают, что белорусские власти создали условия, при которых независимые кандидаты не смогли принять участие в выборах. Также в польском МИД утверждают, что кампания сопровождалась репрессиями в отношении политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества.

«В условиях повсеместной цензуры и государственной пропаганды большое количество белорусов не имело доступа к независимой и достоверной информации», — заявили в министерстве.

Дипломаты отметили, что в результате этих действий общество было фактически лишено избирательного права, что не позволяет считать результаты выборов достоверными и отражающими волю белорусского народа.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%. Итоговая явка составила 85,7%.

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге заявил, что на президентских выборах не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений. Он уточнил, что окончательные результаты выборов огласят 3 февраля.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос в совместном заявлении отметили, что Евросоюз отказывается признавать президентские выборы в Белоруссии свободными и справедливыми. По их словам, выборы в республике были фиктивными.

Секретарь ЦИК республики Елена Балдовская в свою очередь заявила, что не понимает, как Евросоюз может комментировать электоральный процесс в Белоруссии. Никто от ЕС не наблюдал за выборами и не понимает, какую работу провели в республике для их организации, подчеркнула она.