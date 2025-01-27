Лондон, 27 января, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно совершает ошибки в своих заявлениях о запрете ведения переговоров с Россией. Такое мнение в своём блоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, таким образом Зеленский пытается отвлечь внимание людей от соответствующего указа.

«Это классический Зеленский. Он пытается запутать вещи и сбить людей с толку. Он направляет людей по ложному следу», ― подчеркнул эксперт.

Меркурис уверен, что глава киевского режима не собирается отменять этот документ.

«Если вы проберетесь через путаницу фактов и неразберихи, которые создаёт Зеленский, то правда в том, что он отказывается его отменять», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве попытался оправдать издание указа о запрете переговоров с Россией давлением обстоятельств. Он пояснил такой шаг намерением пресечь разного рода манипуляции на теневых переговорных площадках, которые не контролировал. Глава киевского режима заявил, что указ о запрете переговоров он подписал в момент, когда российские войска находились под Киевом.

При этом издание «Страна. ua» напомнило, что дата подписания указа — 30 сентября 2022 года, когда Вооружённые силы России уже отошли от столицы Украины, а формулировка документа однозначно запрещает диалог с российским лидером Владимиром Путиным всем представителям Украины, включая самого Зеленского.

Путин ранее указал, что киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров, не спеша отменять запрет на переговоры с Россией. Российский лидер предположил, что в итоге именно партнёры Киева вынудят Зеленского отменить решение о запрете контактов с российским руководством на законодательном уровне.

Глава государства усомнился в готовности Зеленского к диалогу, так как тот до сих пор не отменил свой запрет. Он напомнил, что Москва неоднократно озвучивала готовность обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в январе 2025 года заявил, что Киев продолжит придерживаться принципа не вести прямой диалог с российским лидером.