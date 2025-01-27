Москва, 27 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Западные страны стараются сорвать празднование Россией с главами дружественных государств 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, Запад в рамках реализации планов по изоляции России пытается сорвать участие глав зарубежных государств в мероприятиях.

«Но, конечно, им этого не добиться», — приводит ТАСС слова Нарышкина.

Он добавил, что в настоящее время различные некоммерческие организации, за которыми стоят США, Польша и Германия, усилили свою деятельность по фальсификации истории Второй мировой войны в попытках принизить решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии и освобождение Европы.

По словам Нарышкина, эти усилия «тщетные».

Как передавало ИА Регнум, 24 января посол Германии в России Александер Ламбсдорф заявил, что ФРГ не будет представлена на параде Победы в Москве. Причиной отказа он назвал то, что Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине.

15 января глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия пригласила на парад Победы воинские формирования из 19 дружественных стран. На тот момент 10 из них подтвердили своё участие в мероприятии.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ в Санкт-Петербурге на неформальном саммите пригласил их всех принять участие в юбилейных торжествах 9 мая. Он также отметил, что рассчитывает на участие военных расчётов этих стран в параде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом участие в праздновании Дня Победы на параде на Красной площади. Также о намерении приехать в Москву заявил сербский лидер Александр Вучич.

20 сентября Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил проблему искажения истории извне. Докладчиками на совещании выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Владимир Мединский.

В октябре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, там также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.