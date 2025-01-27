Вашингтон, 27 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Авиарейсы с депортируемыми из США мигрантами без ограничений согласились принимать власти Колумбии в обмен на отмену объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин и санкций. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Белого дома.

ALLISON DINNER/ЕРА/ТАСС

«Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек. На основании этого соглашения… тарифы и санкции будут отложены и не будут подписаны, если только Колумбия не нарушит это соглашение», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в силе остаются все визовые ограничения в отношении Колумбии, а также усиленные проверки колумбийских граждан на контрольно-пропускных пунктах границы США. Визовые санкции будут действительны до тех пор, пока в Колумбии не приземлится первый самолёт с высланными из США мигрантами.

В Белом доме указали, что ситуация с Колумбией ясно показала миру, что Америку вновь уважают. Администрация отметила, что Трамп продолжит «яростно защищать» суверенитет страны и ожидает полноценного сотрудничества с другими государствами в вопросе принятия своих граждан, высланных из США.

Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо подтвердил согласие Боготы принимать депортированных колумбийцев из США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что что Колумбия закрыла прилёт в страну военным самолётам с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Президент страны Петро потребовал от американских властей ввести протокол, в котором будет предусматриваться достойное обращение с высылаемыми мигрантами.

В ответ США заявили о вводе пошлин в 25% на все товары из Колумбии и санкций против Боготы за отказ принимать самолёты с депортированными из США нелегальными мигрантами. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить выдачу виз в Колумбии и ввести санкции на поездки в отношении лиц и их семей, которые были ответственны за отказ принимать депортированных мигрантов.

После заявления Трампа президент Колумбии Густаво Петро сделал распоряжение выделить президентский самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников на родину.