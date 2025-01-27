Мелитополь, 27 января, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Цех завода «Мотор Сич» поразили ракетным ударом российские войска в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 27 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода «Мотор Сич». Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Как пояснил Рогов, в цеху производились силовые установки для авиатехники, но теперь последствия ракетного удара таковы, что возможность перезапуска производства исключена.

«Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — отметил Рогов.

По его словам, удар по заводу российские войска нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооружённые силы России нанесли удары по военным аэродромам и складам с беспилотниками на Украине. В общей сложности за сутки атакованы скопления личного состава и техники противника в 132 районах.

24 января в интернете опубликовали видео прилётов баллистических ракет по оборонному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье. Вспышки от взрывов временно ослепляли видеокамеру, находившуюся на значительном расстоянии от места удара.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, которые используют в военных целях.