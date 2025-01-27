ВС России поразили ракетным ударом цех завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мелитополь, 27 января, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Цех завода «Мотор Сич» поразили ракетным ударом российские войска в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 27 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода «Мотор Сич». Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
Как пояснил Рогов, в цеху производились силовые установки для авиатехники, но теперь последствия ракетного удара таковы, что возможность перезапуска производства исключена.
«Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — отметил Рогов.
По его словам, удар по заводу российские войска нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооружённые силы России нанесли удары по военным аэродромам и складам с беспилотниками на Украине. В общей сложности за сутки атакованы скопления личного состава и техники противника в 132 районах.
24 января в интернете опубликовали видео прилётов баллистических ракет по оборонному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье. Вспышки от взрывов временно ослепляли видеокамеру, находившуюся на значительном расстоянии от места удара.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, которые используют в военных целях.