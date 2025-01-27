Москва, 27 января, 2025, 07:27 — ИА Регнум. За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом утром 27 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, силы ПВО сбили 15 беспилотников над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 января над городским округом и территориями двух районов Воронежской области перехватили и сбили несколько украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет.

Помимо этого, силы ПВО сбили украинский БПЛА над Тверской областью. Предварительно, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится на контроле губернатора региона Игоря Рудени.

Вместе с этим город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, украинский дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего в частном доме выбило стёкла, а также перебит газопровод. Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи, в результате чего часть жителей города осталась без света.