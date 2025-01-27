Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах
Моргенштерна* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах
Москва, 27 января, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Российского рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.
«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — сообщил источник.
Расследование дела против рэпера продолжается.
Отмечается, что адвокат артиста Сергей Жорин не стал подтверждать или опровергать информацию об объявлении Моргенштерна в розыск. По его словам, артист не скрывается от следствия, а следователь якобы осведомлён о его местонахождении. Он также заявил, что Моргенштерн в данной момент проходит лечение.
Как передавало ИА Регнум, 18 января суд наложил арест на имущество Моргенштерна в рамках уголовного дела. Ранее СК России предъявил рэперу обвинение в нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По словам адвоката, рэпер вину не признаёт. Позже сообщалось, что стоимость арестованной недвижимости Моргенштерна может составлять около 74 млн рублей.
В список иноагентов Моргенштерн попал в мае 2022 года. За полгода до этого рэпер покинул Россию, поводом стали обвинения в продаже наркотиков через интернет. В ноябре 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В июне того же года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за неуказание в соцсетях статуса иноагента.