* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Российского рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА Регнум Моргенштерн

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — сообщил источник.

Расследование дела против рэпера продолжается.

Отмечается, что адвокат артиста Сергей Жорин не стал подтверждать или опровергать информацию об объявлении Моргенштерна в розыск. По его словам, артист не скрывается от следствия, а следователь якобы осведомлён о его местонахождении. Он также заявил, что Моргенштерн в данной момент проходит лечение.

Как передавало ИА Регнум, 18 января суд наложил арест на имущество Моргенштерна в рамках уголовного дела. Ранее СК России предъявил рэперу обвинение в нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По словам адвоката, рэпер вину не признаёт. Позже сообщалось, что стоимость арестованной недвижимости Моргенштерна может составлять около 74 млн рублей.

В список иноагентов Моргенштерн попал в мае 2022 года. За полгода до этого рэпер покинул Россию, поводом стали обвинения в продаже наркотиков через интернет. В ноябре 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В июне того же года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за неуказание в соцсетях статуса иноагента.