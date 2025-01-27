Берлин, 27 января, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Решение властей Польши отказать России в приглашении на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима назвал позором экс-кандидат в президенты ФРГ, профессор экономики Университета прикладных наук Макс Отте. Об этом политик написал 26 января в соцсети X.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Вход в Освенцим

«Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это настоящий позор», — заявил Отте.

Политик напомнил, что Освенцим освободила Красная армия, а основную тяжесть Второй мировой войны вынесла на себе именно Россия.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау проведут в Освенциме 27 января. На них будут присутствовать несколько десятков государственных делегаций. Уточняется, что представителей Москвы туда не пригласили.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау). На момент освобождения в концлагере оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, включая несколько сотен детей. По оценкам историков, в лагере смерти нацистами было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские дипломаты не будут принимать участие в мероприятии по случаю 80-й годовщины освобождения фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев отметил, что дипломаты отметят этот день в своём кругу.

Отказ приглашать московскую делегацию возмутил президента Сербии Александра Вучича. Он назвал такое решение «извращением» и добавил, что создателей этого концлагеря, скорее всего, позовут.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и не стремится к участию в каких-либо памятных мероприятиях на Западе по случаю годовщин Второй мировой. Достаточно того, что в стране не забывают о подвиге советских солдат, спасших Европу и мир и остановивших холокост.