Белгород, 27 января, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 27 января проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

(сс) CWitte Без света

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего в частном доме выбило стёкла, а также перебит газопровод. Помимо этого, повреждения получила линия электропередач, в результате чего часть жителей города осталась без света.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 января над городским округом и территориями двух районов Воронежской области перехватили и сбили несколько украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет.

Помимо этого, силы ПВО сбили украинский БПЛА над Тверской областью. Предварительно, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится на контроле губернатора региона Игоря Рудени.

Вечером 26 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотник был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе.