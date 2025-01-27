Москва, 27 января, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников концлагеря Освенцим о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в лагере смерти. 80 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили концлагерь от нацистов.

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«27 января 1945 года советские войска, продвигаясь с боями по территории захваченной гитлеровскими войсками Польши, освободили немецкий концлагерь Аушвиц-Биркенау (польское название — Освенцим), который за пять лет существования был превращён в конвейер тотального уничтожения людей», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По воспоминанию военного корреспондента газеты «Правда» Бориса Полевого, в первые два года нацисты умерщвляли людей обычным способом, расстреливали и зарывали в больших могилах ёмкостью 200-250 человек.

«Сотни таких могил находятся в восточной части лагеря, которую лагерники стали называть «аллеей Гитлера». В 1942-м немцы построили два крематория: первый, в котором трупы сжигались, так же как и в Майданеке, напоминает собой внешне большой завод для выжигания извести, второй — так называемый конвейер смерти», — приводит ведомство докладную записку Полевого.

Согласно основанной на показаниях узников информационной сводки политотдела 60-й армии о положении на освобождённой территории Польши от 26 января 1945 года, все нетрудоспособные узники были помещены в отдельных бараках, которые находились в южной части Освенцима. Там они раздевались и умерщвлялись специальными газами, затем их тела сжигались.

«На каждые два барака был специальный «врач». Он три раза в неделю осматривал всех узников и давал список больных охране СС. Фашисты всех больных сажали в машины, отправляли всех в газовые камеры, отравляли, а затем сжигали в печах. Таким образом в течение 1944 года еженедельно сжигались до 200 человек», — приводит Минобороны фрагмент информационной сводки.

Помимо этого, нацисты активно занимались экспериментами над узниками. По воспоминанию заключенной Гины Гольдштейн, фашисты много экспериментировали над женщинами.

«Им вырезали яичники, которые фотографировали. После этой операции большинство женщин умирало. Многих женщин стерилизовали рентгеном, при этом сжигали кожу», — цитирует министерство воспоминания Гольдштейн.

После того, как нацистская Германия напала на СССР, в Освенцим попали советские военнопленные. До 1 января 1942 года в лагерь поступило около 16 000 человек советских военнопленных, к началу 1942 года уцелело только 80-100 человек, которых направили в другой лагерь, сказано в сообщении Минобороны.

Так, в отчёте комиссии политуправления 1-го Украинского фронта от 17 февраля 1945 года о предварительном расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков в концлагере Освенцим сообщалось, что в период массового поступления эшелонов нацисты не успевали всех отправлять в газокамеры и сжигать в крематориях.

«В связи с этим периодически, а в 1944 году почти непрерывно параллельно с крематорием шло сжигание трупов, а зачастую и живых людей, особенно детей, на громадных кострах. (…) Дым и зарево от костров были видны за многие километры», — говорится в отчёте.

Только после того, как Красная армия начала приближаться к лагерю смерти, нацисты попытались скрыть следы совершённых зверств и преступлений. Они разрушили здание с «конвейером смерти» и другие крематории, сравняли холмы на могилах, уничтожили большинство документов, сожгли архивы, списки и карточки учёта заключенных, склады с одеждой и вещами пленных. Около пятидесяти тысяч пленников угнали в Германию, эвакуировали ценности, машины и оборудование, напомнило Минобороны РФ.

«Благодаря стремительным действиям Советской армии, гитлеровцы не успели полностью ликвидировать лагерь и стереть следы своей бесчеловечности. 27 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции войска 60‑й армии 1‑го Украинского фронта заняли территорию Освенцима и освободили более семи тысяч заключенных», — напомнили в оборонном ведомстве.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау проведут в Освенциме 27 января. На них будут присутствовать несколько десятков государственных делегаций. Уточняется, что представителей Москвы туда не пригласили.

Как передавало ИА Регнум, на мероприятия в январе 2025 года по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Польша не пригласит представителей России.

В октябре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, там также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и не стремится к участию в каких-либо памятных мероприятиях на Западе по случаю годовщин Второй мировой. Достаточно того, что в стране не забывают о подвиге советских солдат, спасших Европу и мир и остановивших холокост.

Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова. Нацисты основали лагерь 20 мая 1940 года. Освенцим был освобождён советскими войсками 27 января 1945 года. По оценкам историков, в лагере смерти нацистами было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых евреи.