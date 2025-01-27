Варшава, 27 января, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск за слова о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. Соответствующее заявление Туск сделал 26 января в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

«Слова, которые мы услышали от главных участников митинга АдГ о «Великой Германии» и «необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления», звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима», — отметил польский премьер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск принял участие в предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD). Выступив по видеосвязи, бизнесмен обвинил власти Германии в агрессивном подавлении свободы слова. Кроме того, он заявил о восхищении правой партией АдГ и призвал немцев гордиться своей нацией и перестать ощущать вину за своё прошлое.

21 января Маск резко прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего, что в Европе не приемлет правых позиций. Бизнесмен исказил имя политика так, чтобы назвать его тупицей.

20 декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ способна спасти немецкий народ. Шольц ответил, что не согласен с таким мнением, в ответ миллиардер назвал канцлера некомпетентным дураком и призвал уйти в отставку.