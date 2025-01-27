Афины , 27 января, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Железнодорожную ветку закрыли на пять суток для пассажирских перевозок на севере Греции для переброски сотен единиц военной техники НАТО перевозились в течение пяти дней в Болгарию из порта Александруполис. Об этом 26 января сообщил греческий информационный греческий портал Pronews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

«Местные жители столкнулись с необычной картиной, поскольку линия использовалась исключительно для перевозки военной техники, что вызвало вопросы и обеспокоенность», — отмечает портал.

Как пояснили представители греческой железнодорожной компании Hellenic Train, с 21 по 25 января обслуживание пассажирских поездов по железной дороге Александруполис — Орменио — Орестиада прервано из-за перевозки «коммерческих грузов». Для пассажиров на указанный период запустили автобусные маршруты.

Уточняется, что приостановка работы линии является частью подготовки к учениям Steadfast Dart 2025 — крупнейшим учениям НАТО в Восточной Европе и на Балканах. В рамках этой операции сотни единиц военной техники перебросили из Александруполиса в Северную Европу, усилив военные силы Альянса вблизи границы с Украиной. Учения, включают наземные, воздушные, морские и десантные операции, они проводятся в Греции, Румынии и Болгарии, участниками учений являются девять стран-союзников.

Уточняется, что порт Александруполис является одним из ключевых центров операций НАТО, поскольку используется для высадки и переброски войск и техники, продвигающихся в Восточную Европу и на Украину. Этап переброски сил на восточный фланг продолжится до 7 февраля, затем начнутся тренировки в этом районе. Учения завершатся в конце февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в течение недели с 19 по 26 января по ночам будет происходить транзит через Чехию 300 британских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники в Румынию для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025. Колонны будут сопровождать сотрудники чешской военной полиции.

По информации издания Politico, в 2025 году Франция планирует доказать, что готова к войне с Россией, на масштабных учениях НАТО в Румынии. Военные отработают переброску войск в Восточную Европу, чтобы в случае чего противостоять там России.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он утверждал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.