Москва, 27 января, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Первые российские пациенты смогут получить онковакцину в сентябре 2025 года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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«Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утверждён, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга.

Он добавил, что получать вакцину будут не только пациенты с первичной меланомой, но также и больные, прошедшие определённые стадии лечения.

21 января стало известно, что в России первая пациентка с раком крови прошла лечение новым российским препаратом «Утжефра». Отмечалось, что 59-летней пациентке ввели две дозы препарата 12 и 13 декабря.

Как передавало ИА Регнум, Гинцбург 12 октября рассказал, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани Институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,3 млн человек в год.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.