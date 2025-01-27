Богота, 27 января, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Власти Колумбии повысят пошлины на импорт из США на 25% в качестве ответной меры на санкции, которые ввёл американский лидер Дональд Трамп. Об этом 26 января сообщил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X.

Departamento Nacional de Planeación Густаво Петро

Колумбийский лидер указал, что дал поручение министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США на 25%.

«Североамериканские продукты, цены на которые вырастут в рамках национальной экономики, должны быть заменены национальным производством, правительство поможет в этом», — пояснил глава Петро.

Кроме того, глава Колумбии отметил, что страна начнёт экспортировать товары во все страны мира, исключая США, и пригласил колумбийские общины за рубежом участвовать в продвижении продукции, произведённой на родине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Колумбия закрыла прилёт в страну военным самолётам с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Президент страны Петро потребовал от американских властей ввести протокол, в котором будет предусматриваться достойное обращение с высылаемыми мигрантами.

В ответ Соединённые Штаты Америки заявили о вводе пошлин в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принимать самолёты с депортированными из США нелегальными мигрантами. Как указал президент США Дональд Трамп, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства, касающиеся депортации мигрантов.

После заявления Трампа президент Колумбии Густаво Петро сделал распоряжение выделить президентский самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников на родину.