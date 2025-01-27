Вашингтон, 27 января, 2025, 04:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить выдачу виз в Колумбии после решение президента этой страны Густаво Петро отказать в принятии двух рейсов с депортированными из Соединённых Штатов Америки мигрантами. Об этом говорится в заявлении госдепа США, опубликованном на сайте ведомства.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«После того как президент Петро отказался принять два рейса по репатриации, которые он ранее санкционировал, госсекретарь Рубио немедленно распорядился приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Там отметили, что Рубио также распорядился ввести санкции на поездки в отношении лиц и их семей, которые были ответственны за отказ принимать депортированных мигрантов. Госдеп подчеркнул, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по принятию возвращения собственных граждан.

«США не отступят, когда дело касается защиты интересов своей национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, Колумбия закрыла прилёт в страну военным самолётам с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Президент страны Петро потребовал от американских властей ввести протокол, в котором будет предусматриваться достойное обращение с высылаемыми мигрантами.

В ответ Соединённые Штаты Америки заявили о вводе пошлин в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принимать самолёты с депортированными из США нелегальными мигрантами. Как указал президент США Дональд Трамп, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства, касающиеся депортации мигрантов.

Позже Петро распорядился выделить президентский самолёт для вывоза нелегальных мигрантов. Пресс-служба администрации колумбийского президента отметила, что власти Колумбии ведут активные переговоры с США с целью достижения договорённостей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».